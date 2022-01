Irpinia, doppio dramma della solitudine: morte due donne

AVELLINO – Doppio dramma della solitudine in Irpinia. Due donne sono morte tra Avellino e provincia. A Pietrastornina, i vigili del fuoco di Avellino, sono intervenuti in mattinata, in via Rubilli, per un soccorso ad una donna che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini. La squadra intervenuta è salita al primo piano dell’edificio, e una volta entrati ha rinvenuto l’anziana donna di 89 anni, che viveva da sola, priva di vita. La seconda tragedia è avvenuta nel capoluogo irpino: poco dopo le 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Salvatore Aurigemma per un soccorso ad una donna che non rispondeva alle chiamate di familiari e conoscenti. La squadra intervenuta con l’ausilio dell’autoscala è salita al terzo piano dell’edificio e una volta entrati ha rinvenuto il corpo privo di vita di una donna di 67 anni.