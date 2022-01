Irpinia, due autovetture finiscono fuori strada: conducenti miracolati

AVELLINO – Tra la tarda serata di ieri 30 gennaio e la notte trascorsa, i vigili del fuoco di Avellino hanno effettuato due interventi per altrettanti recuperi di autovetture finite fuori strada. Il primo lo ha fatto la squadra del distaccamento di Lioni lungo la strada provinciale 368, che collega Lioni al lago Laceno, mentre il secondo recupero lo ha portato a termine una squadra della sede centrale intorno alle 1,30 in contrada Pannone ad Altavilla Irpina. In entrambi i casi gli occupanti se la sono cavata con una buona dose di spavento.