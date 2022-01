Marano, per 7 anni incassa la pensione della madre morta: denunciata

MARANO – La pensione sociale di 650 euro più altri 522 per l’accompagnamento: ogni mese, dal 2015 ad oggi. Questo quello che ha percepito una 51enne di Marano. Avrebbe raccolto circa 80mila euro in quasi 7 anni dalla scomparsa della madre, avvenuta il 28 dicembre del 2015. I carabinieri della stazione locale hanno scoperto la truffa e fatto in modo che il beneficio ottenuto per anni illecitamente fosse revocato. Per la 51enne anche una denuncia penale.