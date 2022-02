Camposano, aggredisce e picchia moglie e figlia: arrestato

CAMPOSANO – Stanotte gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Armando Diaz a Camposano per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato in strada una ragazza la quale ha raccontato che il padre aveva picchiato lei e la madre. Gli agenti, giunti presso l’abitazione, hanno trovato l’uomo che, in forte stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro di loro aggredendoli ma, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, è stato bloccato. L’uomo, un 43enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.