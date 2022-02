Commercialisti e contabili, Felice Rainone nuovo presidente Odcec Nola

NOLA – Ampio consenso per la lista capeggiata dal nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Nola Felice Rainone, 48 anni , sposato con Valentina, ha due figli Pietro e Ginevra. Una carica che torna in famiglia: suo padre Pietro è stato il primo presidente dell’Odcec nolano.“Sono fiero ed orgoglioso della larga vittoria conseguita con la lista da me capeggiata “Continuità e Innovazione”, commenta Rainone, “I colleghi, con l’ampio consenso con cui mi hanno e ci hanno premiato, hanno chiaramente espresso apprezzamento per l’operato del Consiglio uscente, presieduto dall’amico Domenico Ranieri, di cui sono onorato di aver fatto parte, i cui risultati in termini di buona e corretta amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, manifestando, così, apprezzamento per la logica della naturale alternanza tra colleghi al vertice della categoria, stigmatizzandone la centralità in luogo delle individualità e velleità dei singoli. Conscio dell’onere che mi è stato affidato dai colleghi, con spirito di servizio, in “continuità” con l’operato della precedente consiliatura ma, allo stesso tempo, puntando costantemente sull’“innovazione” quale propulsore della generazione del “valore” nel tempo, onde contribuire a garantire la capacità della Categoria di intercettare tempestivamente i repentini cambiamenti del contesto socio economico in cui operiamo provando a tramutarli in opportunità, sì da concorrere ad assicurare la centralità e la riconoscibilità nell’ambito della società civile e delle istituzioni della figura e del ruolo del “Dottore Commercialista”, quale presidio di competenza, legalità e giustizia sociale. Ringrazio, concludendo, ancora una volta tutti i colleghi per la fiducia riposta nella mia persona e nella mia squadra, a cui va il mio sentito ringraziamento per il decisivo contributo al successo elettorale. Permettetemi anche di rivolgere un abbraccio alla mia famiglia che mi ha costantemente supportato e sopportato in queste lunghe settimane preelettorali. Infine dedico un pensiero a mio padre già primo presidente di questo prestigioso Ordine professionale che mi appresto a rappresentare”. Per la prima volta l’Odcec di Nola elegge anche il Comitato delle Pari Opportunità che sarà composta da Michelina Iovino, Tiziana De Simone, Emanuele Nappi, Rosario Bifulco, Antonio Anastasio e Giovanni Messore.

IL NUOVO CONSIGLIO – Graziano Serpico (466), Adele Aliperta (385), Giuseppe Fedele (347), Domenico Molisso (312), Luigi Bifulco (305), Antonio Ottaiano (268), Pasquale Forni (262), Giovanna Menichini (251), Giovanni Prisco (426) e Francesco Simonetti (229).

DI SEGUITO RISULTATI ELEZIONI

Consiglio ODCEC NOLA

Numero dei votanti n. 1.056

Schede acquisite nell’urna n. 1.056

Schede valide n. 1.056

Schede bianche n. 14

Voti assegnati alla

Lista n. 01 n. 426

Lista n. 02 n. 616

Voti assegnati ai singoli candidati consiglieri:

Lista n. 01

Francesco SIMONETTI n. 229

Salvatore RUSSO n. 228

Anna BONAVOLONTÀ n. 215

Francesco BUONO n. 188

Riziero ALIPERTI n. 186

Luigi SBRESCIA n. 179

Giuseppina PARISI n. 162

Andrea Claudio CASTALDO n. 156

Silvana SPERANDEO n. 145

Raffele INFANTE n. 119

Caterina SAVIANO n. 116

Remigio CARBONE n. 111

Giuseppe APRILE n. 95

Carmela CARBONE n. 84

Lucia BORRIELLO n. 80

Lista n. 02

Graziano SERPICO n. 466

Adele ALIPERTA n. 385

Giuseppe FEDELE n. 347

Domenico MOLISSO n. 312

Luigi BIFULCO n. 305

Antonio OTTAIANO n. 268

Pasquale FORNI n. 262

Giovanna MENICHINI n. 251

Giuseppina LA MARCA n. 213

Rosalia TAMMARO n. 193

Giuseppina CICCARELLI n. 174

Gaetano FUSCO n. 173

Roberto STAMPATI n. 157

Domenico BELLOBUONO n. 139

Immacolata VIOLA n. 81

Composizione consiglio

Lista n. 02

Graziano SERPICO n. 466

Adele ALIPERTA n. 385

Giuseppe FEDELE n. 347

Domenico MOLISSO n. 312

Luigi BIFULCO n. 305

Antonio OTTAIANO n. 268

Pasquale FORNI n. 262

Giovanna MENICHINI n. 251

Lista n. 01

Giovanni PRISCO n. 426

Francesco SIMONETTI n. 229

Collegio dei Revisori

Voti assegnati ai singoli candidati alla carica di Revisore:

Lucio AMATO n. 419

Massimo RUBINO n. 401

Ferdinando MASSA n. 382

Antonio ALFIERI n. 374

Francesco PELELLA n. 320

Sebastiano CIMMINO n. 296

Revisori eletti

Lucio AMATO

Massimo RUBINO

Ferdinando MASSA

Comitato pari opportunità

Voti assegnati ai singoli candidati alla carica di componente del Comitato Pari Opportunità:

Michelina IOVINO n. 471

Tiziana DE SIMONE n. 458

Emanuele NAPPI n. 446

Rosario BIFULCO n. 410

Antonio ANASTASIO n. 341

Giovanni MESSORE n. 336

Maria Teresa PALMA n. 323

Giuseppe SERPICO n. 277

Antonio SAPIO n. 232

Giuseppe CERCIELLO n. 226

Ferdinando RASINO n. 221