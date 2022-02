Comunali 2022 ad Acerra, stati generali del centrodestra al teatro Italia

“Dopo tanti anni duri e di solitudine politica, oggi Fratelli D’italia ad Acerra può essere al centro di un progetto credibile, serio e ovviamente a centro destra. Tutto questo sarà possibile solo se ci crediamo tutti, solo se ognuno di noi saprà resistere alle tentazioni del “sistema politico” locale, tutto ciò sarà possibile solo se tutti remiamo dalla stessa parte. Non è tempo di fare calcoli né di pensare alle posizioni di carattere personali, Fratelli d’Italia anche ad Acerra sarà il perno intorno al quale si costruiranno le alternative libere e coraggiose”. Sono le parole di Raffaele Barbato, dirigente Assemblea Nazionale del partito presieduto da Giorgia Meloni e fondatore di Fdi ad Acerra. Domenica 20 febbraio al teatro Italia di Acerra con i rappresentanti di Rinascita Acerrana e della Lega ci sarà un incontro per sancire una condivisione di intenti e idee, “per iniziare insieme a tutti i cittadini liberi a scrivere insieme il nostro programma di governo per la città” continua l’ex candidato sindaco. “Ringrazio per aver creduto subito in questo progetto il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Michele Schiano, il coordinatore provinciale della Lega Francesco Pinto, il senatore della Lega Francesco Urraro , il coordinatore cittadino della Lega Nicoletta Di Micco e Vincenzo Angelico per il lancio di Sarà Rinascita”.