Il Palio del Casale di Camposano cambia “casa”: la XVII edizione a Cicciano

CAMPOSANO – La gara internazionale di corsa sugli asini cambia casa. Si chiude il capitolo “Palio del Casale città di Camposano”. Lo comunica l’associazione che gestisce la storica manifestazione nata e disputata fin dall’inizio a Camposano. “Quando abbiamo dato vita al sogno del “Palio del Casale” era nostra intenzione dare ai camposanesi un motivo di orgoglio e di appartenenza ad un territorio che è fuori dalla storia e privo di risorse paesaggistiche o architettoniche che gli permettessero di essere riconosciuto fuori dai confini comunali” dicono gli organizzatori. “Abbiamo lavorato sodo e con molta umiltà per raggiungere il nostro obiettivo e nonostante molte difficoltà non ci siamo mai arresi per arrivare al traguardo. Oggi ci troviamo costretti ad abbandonare il comune di nascita di una delle manifestazioni più attese nel mondo dei palii di corsa su asini. Il Palio del Casale, per quello che ci costa, non può fermarsi e deve proseguire sulla sua strada, che prevediamo sia ancora molto lunga”. Annunicata anche le nuova sede della manifestazione: sarà il Comune di Cicciano che nella giornata di oggi, 1 febbraio, ha concesso l’autorizzazione a svolgere sul proprio territorio la 17esima edizione de “Il Palio del Casale”. “Ringraziamo il sindaco Corrado e la sua amministrazione per averci accolti con calore ed entusiasmo”.