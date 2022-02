Innamorati di Brusciano, contest fotografico per dichiarare amore alla città

BRUSCIANO – Dichiarare amore alla propria città nel giorno di San Valentino. Con questo spirito un cuore luminoso è stato installato su via Cucca, davanti al municipio di Brusciano. Un modo per celebrare il giorno degli innamorati e fare così una dedica d’amore alla città. “Ci teniamo a fare conoscere Brusciano per iniziative belle”, commenta il sindaco Giacomo Romano, “ed abbiamo pensato ad un contest fotografico dove non si vince nulla di materiale, ma si diffonde l’amore per la propria comunità. È possibile fotografare tutti i punti che si ritengono più belli o romantici e utilizzare l’hashtag che abbiamo ideato per l’occasione”. Ma è stato previsto anche l’aiuto degli studenti. “Sarà coinvolta anche la scuola”, spiega l’assessore Monica Cito, “abbiamo chiesto ai ragazzi di terza media dell’Istituto De Ruggiero di scrivere messaggi d’amore alla città. Lunedì mattina saremo a scuola insieme al sindaco e gli studenti leggeranno i messaggi, ed alcuni di questi saranno caricati sul sito del Comune e le classi che hanno partecipato riceveranno buoni per acquistare libri di Narrativa”. L’invito è venire a scattarsi delle foto al cuore luminoso da taggare con l’hashtag #innamoratidibrusciano sui social network. Sarà illuminato già questa sera e sarà possibile taggare la pagina del Comune e quella del sindaco Giacomo Romano.