Maltempo, domani in Campania anche allerta meteo neve

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per neve valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 febbraio sulla Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 7 (Tanagro); Zona 8 (Basso Cilento). L’avviso per la neve si aggiunge a quello già emanato per pioggia e vento.