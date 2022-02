NOLA – In una bella giornata di sole ieri è ritornata in piazza Duomo la manifestazione “Mascherina d’Argento” organizzata dalla Pro Loco di Nola e da quest’anno dedicata allo storico presidente Carmine Martinez. Un tripudio di colori, tanti travestimenti, tante famiglie in piazza per l’entusiasmo tipico di una festa che da sempre fa impazzire i bambini, ma anche per cercare di dimenticare il lungo periodo della pandemia. Uno dei momenti più carini della mattinata è stato l’arrivo della volante della polizia del commissariato di Nola, in piazza per un normale controllo di ordine pubblico in città. In un attimo la volante è stata “circondata” dai bambini che hanno scelto il travestimento da agente di polizia. Una festa nella festa quando i poliziotti si sono concessi un minuto per qualche foto ricordo con i piccoli “colleghi”. A volte basta un gesto per essere felici.