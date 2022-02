Nola, torna in piazza Duomo la “Mascherina d’Argento”

NOLA – Tornano le mascherine di Carnevale in piazza Duomo. Dopo l’edizione social del 2021, domenica 27 febbraio a partire dalle 9.30 la Pro Loco Nola organizza la ventiquattresima edizione della sfilata in costume più amata dai piccoli di Nola, la “Mascherina d’Argento”. Sarà non solo l’edizione del ritorno alla normalità ma quella della gratitudine e del ricordo di Carmine Martinez, storico presidente della Pro Loco Nola, veterano dei commercianti della città e cittadino generoso ed impegnato verso la sua comunità. Sarà intitolato a lui, volato in cielo lo scorso giugno, il premio per la mascherina più originale, come negli ultimi anni assegnato da una giuria di adolescenti tra i bimbi da 0 a 10 anni di età iscritti alla manifestazione. L’evento, sostenuto anche dalla famiglia Martinez, sarà presentato dall’attrice nolana Maura Tronci.