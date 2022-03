Orologi Donna: i modelli più alla moda per il 2022

Tutte le donne devono portare al polso accessori belli, piacevoli da indossare e perfetti per ogni occasione, tra questi non possono mancare gli orologi. L’orologio è un accessorio che non segna solo il tempo, che non serve solo a cadenzare il ritmo delle giornate, ma è un vero e proprio gioiello da portare al polso per completare il proprio look. Ma quali sono gli orologi donna e i modelli più alla moda per il 2022? Come scegliere quello più idoneo al proprio stile e alle proprie esigenze? Lo scopriamo insieme, in questa guida dedicata agli orologi da donna.

Orologi da Donna: modelli sportivi

Tra le tendenze di moda 2022 nel settore degli orologi possiamo vedere come siano sempre più in voga i modelli sobri e soprattutto in chiave sportiva. Tutti quegli orologi che fino a qualche anno fa avremmo definito da “uomo” adesso sono molto apprezzati anche dalle donne che scelgono modelli importanti con: quadranti ampi, bracciale imponente a maglie, possibilmente color oro oppure argenteo.

Modelli come il Patek Philippe e il Rolex sono tra gli orologi più acquistati al giorno d’oggi dalle donne che cercano modelli di lusso e dal gusto più maschile. Infatti, anche se diversi marchi di lusso hanno collezioni femminili, come il Datejust femminile, nel 2022 le fashion addicted preferiscono dirigersi sui modelli dal quadrante e bracciale più appariscenti ma dallo stile sportivo.

Modelli raffinati e moderni: l’importanza della semplicità

Nelle collezioni 2022 sono molto diffusi anche gli orologi moderni, raffinati e soprattutto semplici. Questi orologi da donna, in genere, si presentano con un bracciale comodo, componibile in acciaio con toni che vanno dall’argento all’oro rosa.

Gli orologi semplici e moderni sono molto apprezzati da tutte le fasce di età, perché si presentano perfetti per ogni occasione. Si possono indossare facilmente per andare a lavoro, oppure per andare a scuola, all’università o per uscire la sera.

La collezione di orologi moderni e semplici rende questi accessori di tendenza, perfetti per essere abbinati ad outfit eleganti, classici, casual oppure formali.

Ad esempio, tra gli orologi che incarnano questa descrizione ci sono quelli presentati dalla collezione orologi da donna di Nomination: raffinati, luminosi, eleganti e perfetti per ogni occasione.

Orologi gioiello: sono ancora di moda?

Gli orologi gioiello sono ancora di moda? In realtà si! Anche nel 2022 è possibile indossare un bellissimo orologio gioiello che possa andare a completare i propri outfit eleganti e raffinati. Questi sono orologi da poter indossare solo in occasioni speciali, durante feste, cerimonie, con abiti eleganti che possano valorizzare ancor di più questi modelli.

Gli orologi gioiello si presentano di vario genere. Nel 2022 sono tornati di moda i modelli con bracciale serpentino che si attorciglia intorno al braccio con dettagli oro e pietre.

Molto interessante anche il bracciale orologio a fascia, realizzato in pelle oppure in tweed che ricrea una polsiera con incastonati diamanti, gemme e con quadrante di piccole dimensioni oppure nascosto da una chiusura gioiello.

I bracciali da donna in versione gioiello, dunque, sono sicuramente molto belli ma anche impegnativi e possono essere indossati solo in determinate occasioni.

Orologi con bracciale in pelle

Gli orologi da donna anche quest’anno lasciano spazio ai modelli con bracciale in pelle. Il bracciale in eco-pelle o pelle vera è comodo, sportivo e si può indossare con qualunque outfit dal casual all’elegante.

In genere, anche per il 2022 la moda vuole bracciali in pelle colorati, quindi no al nero troppo cupo e poco vivace, si a tutte le colorazioni che vanno dai toni pastello fino al bianco candido. Gli orologi con braccialetto in pelle, dunque, rimangono ancora un must anche per quest’anno!

Modelli con quadrante colorato

Per il 2022 vanno molto di moda i modelli di orologi con quadrante colorato. Le colorazioni dei quadranti degli orologi possono andare dalle più semplici quali argento e oro rosa, fino a raggiungere un must del momento il verde.

Nel corso di quest’anno, il verde bottiglia, smeraldo sarà un colore molto apprezzato anche se non semplice da indossare. Quindi se siete amanti dei colori sicuramente tra quelli consigliati ci sono: il blu elettrico, il rosa e l’oro, soprattutto glitterati possono fare al caso vostro.

Quale modello di orologio scegliere?

Sicuramente scegliere un orologio alla moda è importante per avere un accessorio che si adatti al meglio ai vari outfit.

Bisogna sottolineare, però che anche seguendo la moda è sempre meglio optare per modelli di orologio che piacciano e che nel corso del tempo si possano continuare a indossare senza doverne acquistare nuovi dopo meno di un anno solo perché troppo peculiari e non più di moda.

Dunque, il criterio migliore per scegliere un orologio è optare sempre per modelli: comodi, perfetti da poter abbinare al tuo abbigliamento, personalizzabili e ideali sia per il lavoro sia per occasioni eleganti. In questo modo, potrai avere un accessorio che si adatterà a lungo al tuo stile e alle tue esigenze.