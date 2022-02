Pozzuoli, aggredisce la compagna incinta a calci: arrestato

POZZUOLI – Una donna di 35 anni, incinta all’ottava settimana, è stata salvata dalla furia violenta del compagno da alcuni automobilisti di passaggio. L’episodio si è verificato a Pozzuoli in via Campiglione, una strada periferica a scorrimento veloce che collega Pozzuoli con Quarto. L’uomo, un operaio 27enne, non ha avuto alcuna remora nell’accanirsi contro la compagna. La violenza è scattata appena la donna gli ha comunicato la sua intenzione di lasciarlo. I due si trovavano in auto dopo aver svolto piccole commissioni e la spesa in un supermercato della zona, allorchè, da quanto hanno ricostruito i carabinieri, la 35enne ha messo al corrente il compagno della sua decisione. L’uomo adirato ha cominciato a picchiarla. La vittima nel timore di conseguenze peggiori è riuscita a bloccare l’auto staccando le chiavi dal cruscotto e a scendere. Ma le violenze sono continuate in strada con morsi, calci e pugni sferrati con tale violenza da provocare alla sventurata sanguinamento da un orecchio. La scena non è sfuggita ad alcuni automobilisti di passaggio che subito hanno allertato il 112. Altri sono intervenuti. L’uomo imperterrito ha proseguito nell’inseguire la compagna che cercava scampo a piedi. Le violenze sono proseguite anche all’arrivo dei carabinieri, quando il 27enne ha poi cercato di sottrarsi ai militari dandosi alla fuga in auto. E’ stato bloccato ed arrestato. Oltre a violenze e minacce contro la compagna dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. La donna soccorsa è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie. Dagli accertamenti i sanitari hanno escluso danni al feto, mentre per la donna ci sono sette giorni di prognosi. Ai carabinieri ha raccontato che le violenze e le minacce andavano avanti da un anno, ma non le aveva mai denunciate. Sperava che il compagno trovasse un equilibrio con un lavoro stabile. “Sono sconcertato per quanto accaduto alla donna incinta, picchiata brutalmente dal compagno – ha scritto il sindaco, Vincenzo Figliolia -. A lei va tutta la mia vicinanza. Spero che ci possa essere per l’uomo una pena esemplare. Troppo spesso abbiamo registrato episodi del genere: occorre una reazione di condanna forte e chiara verso qualsiasi forma di violenza che subisca una donna. Il rispetto deve sempre prevalere e chi è violento va denunciato, fin dal primo gesto”.