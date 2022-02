Regione Campania, Carmela Rescigno entra in Consiglio

CAMPOSANO – La giunta per le elezioni ha dato il via libera all’unanimità all’ingresso in Consiglio regionale di Carmela Rescigno di Fratelli d’Italia al posto di Marco Nonno, sospeso per effetto della legge Severino. La giunta presieduta da Gennaro Oliviero ha preso atto del nuovo ingresso in consiglio regionale. Da oggi Rescigno siederà tra i banchi dell’assise regionale. Nonno aveva provato la strada di un ricorso d’urgenza, bocciato dai giudici. “Prendo atto della decisione della giunta che questa mattina ha dato il via libera all’unanimità al mio ingresso in Consiglio regionale della Campania. Cercherò di dare il massimo ed essere all’altezza di questo nuovo ruolo. Nella consapevolezza che la politica, quella sana, si possa fare anche senza incarichi, come è stato per me in questi anni” ha detto Carmela Rescigno che è, attualmente, capogruppo di opposizione a Camposano: “Non lascio il consiglio comunale”.