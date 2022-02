Sorrento, carabinieri arrestano fidanzati spacciatori in piazza Lauro

SORRENTO – Blitz anti-droga dei carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno arrestato una coppia di pusher di Meta, una ragazza di 20 anni e un 24enne. I militari li hanno fermati a bordo di un’auto in piazza Lauro. Non hanno creduto alla scusa della passeggiata romantica e li hanno controllati. In macchina un pacchetto ma al suo interno non c’era il regalo di “san valentino” bensì 115 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche presso l’abitazione della coppia e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 grammi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione e la somma contante di 300 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio e risponderanno del reato di detenzione di droga a fini di spaccio.