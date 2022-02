Vento e neve in Irpinia, trenta interventi dei vigili del fuoco

AVELLINO – I vigili del fuoco di Avellino tra vento e neve. Una giornata di super lavoro, complice il forte vento che ha spirato su tutta l’Irpinia, con una trentina di interventi di soccorso. Questi hanno riguardato soprattutto parti pericolanti, come comignoli, lamiere, tetti, alberi e rami. In città gli interventi più importanti sono stati effettuati presso il palazzetto dello spot, dove sono state rimosse delle lamiere pericolanti, al corso Vittorio Emanuele per degli infissi pericolanti, in via Piave per delle lamiere pericolanti, in via Due Principati per una copertura divelta dalle forti raffiche di vento e in via Rocco Scotellaro, nel popoloso quartiere di San Tommaso, per la rimozione di un comignolo pericolante. La squadra del distaccamento di Montella, invece, ha prestato soccorso a quattro persone rimaste bloccate in una tormenta di neve sull’altopiano del Laceno, con due autovetture. Gli stessi, molto infreddoliti, ma in buone condizioni, sono stati messi in condizioni di poter rientrare a casa. Tanti anche gli interventi effettuati per incendi che hanno riguardato canne fumarie.