Amministrative e referendum, sarà election day: alle urne il 12 giugno

NAPOLI (Nello Lauro) – E’ arrivato il disco verde del Consiglio dei ministri per data delle amministrative 2022 e per i 5 referendum sulla giustizia. E’ previsto un “election day”, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche su 5 quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative (dove è previsto) è programmato il 26 giugno. Le date sono state anticipate sui social dal deputato del Pd, Stefano Ceccanti: “Il Cdm ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: primo turno: 12 giugno; secondo turno: 26 giugno; referendum: 12 giugno”. I cinque quesiti referendari riguarderanno: la riforma del Csm; l’abolizione della legge Severino: il quesito propone l’abolizione del decreto legislativo Severino sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna; i limiti agli abusi della custodia cautelare: si propone di limitare la carcerazione preventiva per il pericolo di “recidiva” solo ai reati più gravi; la separazione delle funzioni dei magistrati: si propone lo stop totale alla possibilità per i magistrati di passare, nel corso della carriera, dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati. In Campania saranno 90 i comuni al voto sui 550 complessivi (14 in provincia di Avellino, 11 in provincia di Benevento, 17 in provincia di Caserta, 14 in provincia di Napoli, 34 in provincia di Salerno).

PROVINCIA DI NAPOLI – Si vota in 14 comuni nel Napoletano: Acerra, Barano d’Ischia, Casamarciano, Ischia, Lettere, Nola, Pimonte, Portici, Pozzuoli, Sant’Antimo, Somma Vesuviana, Torre Annunziata, Tufino, Visciano. Tra questi, 4 comuni nolani, di cui tre (Casamarciano, Nola e Tufino) sciolti negli scorsi mesi per dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.

PROVINCIA DI AVELLINO – Alle urne anche in 14 comuni irpini (ci sono due comuni del Mandamento Baianese): Atripalda, Baiano, Capriglia Irpinia, Chianche, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Montemarano, Montemiletto, Pietradefusi, Santo Stefano del Sole, Sirignano e Solofra.

PROVINCIA DI BENEVENTO – Undici i comuni al voto nel Sannio: Apollosa, Arpaia, Buonalbergo, Campolattaro, Limatola, Molinara, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Martino, Sannito, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.

PROVINCIA DI CASERTA – Sono 17 le amministrazioni da rinnovare nel Casertano: Alvignano, Bellona, Calvi Risorta, Capua, Dragoni, Falciano del Massico, Gallo Matese, Liberi, Mondragone, Pastorano, Pietramelara, Portico di Caserta, Recale, San Gregorio Matese, Teano, Vairano Patenora e Valle di Maddaloni.

PROVINCIA DI SALERNO – Ben 34 i comuni che sceglieranno il nuovo consiglio comunale nel Salernitano: Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Rosccigno, Rutino, Sacco, Sant’Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio.