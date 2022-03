NOLA – Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Nola (Odcec). Lo ha fatto ieri nella sede di via Anfiteatro Laterizio, 220 con una seduta dei neo eletti preceduta da un momento di saluto e “passaggio di testimone” tra i vecchi ed i nuovi componenti del Consiglio. “Metto al centro della nostra azione, come Ordine, la categoria”, ha esordito il neo presidente Felice Rainone, “ed in particolare l’unità della categoria. Ho sempre detto che l’Ordine è la casa di tutti gli iscritti. Per cui, come in famiglia, opereremo, in continuità con il consiglio uscente, in modo trasparente e secondo i principi di sana e corretta amministrazione:efficacia, efficienza ed economicità. Non è un momento facile per il Paese, la Pandemia non è ancora terminata e la guerra è alle porte dell’Europa. Viviamo delle incertezze, ma dobbiamo porci con spirito costruttivo verso le sfide. Dobbiamo essere individuati come il volano dello sviluppo del nostro territorio. Obiettivi che possiamo senz’altro raggiungere lavorando tutti insieme”. E’ seguita poi la prima seduta dell’Ordine in cui sono state elette le cariche istituzionali previste. All’unanimità sono stati eletti il vice presidente Antonio Ottaiano, il segretario Adele Aliperta, il tesoriere Luigi Bifulco e il presidente del Comitato Pari Opportunità (Cpo) Giovanna Menichini.

Il consiglio dell’Odcec di Nola è così composto: Felice Rainone (presidente) Graziano Serpico, Adele Aliperta, Giuseppe Fedele, Domenico Molisso, Luigi Bifulco, Antonio Ottaiano, Pasquale Forni, Giovanna Menichini, Giovanni Prisco e Francesco Simonetti. Del Cpo fanno parte: Michelina Iovino, Tiziana De Simone, Emanuele Nappi, Rosario Bifulco, Antonio Anastasio e Giovanni Messore e, infine, del Collegio dei Revisori: Lucio Amato, Massimo Rubino e Ferdinando Massa.