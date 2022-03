Hanya, la polizia penitenziaria dice addio al pastore tedesco “eroe”

Un fiuto sensazionale nello scoprire droga. Una compagna di vita straordinaria fuori dall’orario di lavoro, sempre presente e festante nelle occasioni più importanti della famiglia. Tutto questo è stato Hanya, splendido esemplare di cane pastore tedesco grigione morta nella giornata ieri, Entrata nel servizio antidroga nel 2012 fino a novembre 2021, in servizio presso il Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino, ha svolto numerose attività operative in tutta Italia e numerose esibizioni nelle scuole diventando agli occhi dei bambini un super eroe. Dal 2013 Hanya è diventata una delle protagoniste principali del progetto dell’amministrazione penitenziaria chiamato “Cane a Casa” che consente ai conduttori di condividere la propria vita anche al di fuori dell’orario di servizio. Insieme al suo conduttore, l’assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria Vincenzo Marino, che vive nel Nolano con la moglie-collega, ha vissuto le due vite sempre in prima linea: bravissima sul lavoro, dolcissima a casa. Da ieri Hanya non c’è più, ma il suo ricordo è vivo più che mai.