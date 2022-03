Incidente sul lavoro nella ditta, operaio 66enne muore all’ospedale di Nola

NOLA – Nel primo pomeriggio è stato trasportato all’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola Dakaj Mynyr, 66 anni, operaio (regolarmente assunto), di nazionalità albanese. L’uomo è deceduto poco dopo, presumibilmente per un infortunio sul lavoro in una ditta di San Gennaro Vesuviano che si occupa di logistica. Non è ancora chiara la dinamica, né abbiamo si ha certezza sul luogo dell’accaduto. La salma è stata trasferita al policlinico di Napoli per autopsia. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.