Irpinia, auto finisce contro palo pubblica illuminazione: ferito conducente

AVELLINO – Intorno alla mezzanotte, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Grottaminarda è intervenuta sulla strada provinciale 36, nei pressi di Carpignano, per un’autovettura che era sbandata è finita contro un palo della pubblica illuminazione. A bordo dell’auto un ragazzo originario di Carife, rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposto a controlli. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.