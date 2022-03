Nola, ricatto sessuale a una donna: polizia arresta 41enne

NOLA – Avrebbe costretto una donna a rapporti sessuali sotto la minaccia di diffondere immagini che la ritraevano e sarebbe anche riuscito ad estorcerle denaro. Un uomo di 41 anni, già denunciato in passato, è stato arrestato dalla polizia a Nola con l’accusa di atti persecutori, estorsione e violenza sessuale, In seguito a questi comportamenti, la donna avrebbe vissuto in uno stato di ansia e paura ed avrebbe dovuto modificare le proprie abitudini di vita.