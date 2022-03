NOLA – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Giulio Cesare in località Polvica di Nola per una segnalazione di furto in abitazione. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, aveva sorpreso nel cortile della sua abitazione un uomo che, alla sua vista, era fuggito salendo a bordo di un furgone per poi essere bloccato da un vicino di casa accorso in aiuto. All’arrivo degli agenti l’uomo era ancora a bordo del veicolo, risultato rubato il 21 febbraio 2021, all’interno del quale hanno rinvenuto altri materiali e oggetti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Un 30enne romeno con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato denunciato per tentato furto e ricettazione. Il materiale rinvenuto e il furgone sono stati sequestrati.