Pozzuoli, tenta violenza sessuale in parcheggio scuola: arrestato

POZZUOLI – Un uomo ha tentato di violentare una donna che poco prima aveva accompagnato il figlio a scuola ma è stato arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. E’ accaduto nel parcheggio dell’istituto “Lucio Petronio” di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna, una 41enne del posto, quando è risalita in macchina, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, ha visto uno sconosciuto, poi identificato per un 51enne, pregiudicato, del posto, che si era messo dinanzi alla vettura. L’uomo ha iniziato dapprima ad offenderla, poi ha urlato frasi oscene e minacciose. Pretendeva di entrare in auto cercando di aprire con forza la porta. La vittima ha quindi chiamato i carabinieri che giunti sul posto hanno sorpreso il 51enne ancora dinanzi la vettura mentre si stava masturbando. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale.