ROCCARAINOLA – Una manifestazione per liberare una poiana e donare “casette” agli uccelli nel giorno della festa internazionale delle foreste. È così che hanno salutato l’inizio della primavera i piccoli allievi della scuola dell’infanzia di Sasso dell’istituto comprensivo di Roccarainola-Tufino, guidato dalla dirigente scolastica Angela Sciancalepore. L’iniziativa rientra nel progetto di Legambiente “Nontiscordardimé”, volto alla valorizzazione degli ambienti scolastici esterni. La scuola dell’infanzia di Sasso ha scelto il laboratorio di Birdgardening, che consiste nell’aprire gli spazi verdi delle scuole alla biodiversità, inserendo elementi naturali per accogliere e proteggere insetti, uccelli e piccoli animaletti oltre a piante specifiche che possano attirare maggiormente determinate specie di volatili, dando loro un aiuto concreto. Quindi si è pensato di creare nel giardino della scuola un angolo dedicato alla cura e al ristoro degli uccellini. Le insegnanti hanno attivato una serie di collaborazioni creando una sinergia che ha reso l’esperienza veramente unica e di grosso impatto emotivo; ogni bambino ha costruito con la propria famiglia una casetta da appendere nel giardino del plesso, utilizzando vari materiali e tecniche. Momento emozionante della manifestazione, a cui hanno partecipato il sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo e l’assessore alla pubblica istruzione Orlando De Luca insieme alla docente Maria Assunta Iovine, referente del progetto di Legambiente, è stata la liberazione di una poiana, ritrovata qualche mese fa con una spalla lussata e curata presso il Cras, centro di recupero animali selvatici Frullone. Dopo aver fatto riabilitazione nella voliera a tunnel il volatile è stato rimesso in libertà dalla veterinaria Marina Di Francia. Preziosa è stata la collaborazione di un papà, il vice comandante del gruppo dei carabinieri forestali di Roccarainola Luigi Riccio che ha contattato il Cras e il nucleo Cites di Napoli (rappresentato dai militari Maria Rosaria De Blasi e Giovanna Belfiore) che si occupa del contrasto del traffico di specie protette sul territorio nazionale i cui esponenti hanno tenuto una breve lezione supportata da slide e hanno portato alcuni oggetti illegali sequestrati in aeroporto a Capodichino come una borsa di coccodrillo, un coccodrillo e una tartaruga imbalsamati. I dipendenti del vivaio della foresta demaniale hanno trapiantato alcuni arbusti nell’angolo delle casette degli uccellini.

