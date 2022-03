Rifiuti, sette “nolani” eletti nel nuovo consiglio dell’Ato 3

NAPOLI (Nello Lauro) – C’è molto “nolano” nel nuovo consiglio dell’Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 che si occupa di rifiuti. Sono 7 (su 22) gli eletti dell’area nella lista “Ecologia e Territori” e in cinque hanno “approfittato” della delega di altri comuni per entrare in Consiglio che rappresenta 59 comuni della provincia di Napoli. Un’elezione “soft” vista la lista unica e anche condizionata dal fatto che diversi comuni dell’Ato sono commissariati come Torre Annunziata, Nola, Casamarciano e Tufino. I 7 consiglieri nolani sono il presidente uscente Andrea Manzi (delegato dal comune di Torre del Greco), Claudio Ferone, (delegato per il comune di Marigliano), l’ex assessore di Nola Francesco Pizzella (delegato per il comune di Boscoreale), l’ex vicesindaco di Nola Enzo De Lucia (delegato per il comune di Mariglianella), l’ex consigliere comunale di Nola Giovanni Velotti (delgato per il comune di Carbonara di Nola, e gli assessori Pellegrino Foglia (San Paolo Bel Sito) e Giovanni Santorelli (Comiziano). Nei prossimi giorni ci sarà la convocazione del Consiglio per eleggere il nuovo presidente dell’Ambito. Secondo i primi rumors in lizza per la presidenza ci sarebbe Antonio Russo (Pd), sindaco di San Gennaro Vesuviano.

Questi tutti i consiglieri eletti (nella parentesi il comune di rappresentanza o di delega):

FASCIA A: Michele Langella, 36 anni, (Torre del Greco), Andrea Manzi, 62 anni, (Torre del Greco), Giovanni Palomba, 60 anni, (Torre del Greco).

FASCIA B: Vincenzo Cuomo, 58 anni, (Portici), Michele Maddaloni, 58 anni (Ercolano), Giacomo Romano, 42 anni, (Pomigliano d’Arco), Claudio Ferone, 45 anni, (Marigliano), Aniello D’Auria, 40 anni, (Gragnano), Ciro Emilio Pavone, 33 anni, (Sant’Anastasia), Francesco Monteleone, 42 anni, (Boscoreale), Francesco Pizzella, 50 anni, (Boscoreale), Giovanni Iacone, 75 anni, (Portici), Vincenzo Catapano, 55 anni, (San Giuseppe Vesuviano).

FASCIA C: Giorgio Marigliano, 63 anni, (Ottaviano), Giuliano Di Costanzo, 46 anni, (Volla), Antonio Russo, 61 anni, (San Gennaro Vesuviano), Enzo De Lucia, 56 anni, (Mariglianella), Gioacchino Madonna, 44 anni, (Massa di Somma), Giovanni Velotti, 41 anni, (Carbonara di Nola), Pasquale Raimo, 51 anni, (San Vitaliano), Pellegrino Foglia, 60 anni, (San Paolo Bel Sito), Giovanni Santorelli 44 anni, (Comiziano).