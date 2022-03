Scontro sull’autostrada A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere: 3 morti

CASERTA – Tre persone sono decedute in un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada Milano-Napoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, in direzione Napoli. Lo stesso tratto, per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, è stato chiuso al traffico. Nell’incidente, a quanto si apprende da fonti di società Autostrade, sono state coinvolte tre autovetture. La dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre ai mezzi dei soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Al momento sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 722, si registrano tre chilometri di coda in direzione di Napoli. Gli automobilisti diretti verso Napoli devono uscire a Capua e di rientrare a Santa Maria Capua Vetere dopo aver percorso la statale Casilina. Sarebbero tutti uomini le tre vittime dell’incidente, che ha provocato anche due feriti. Sul posto la Polizia Stradale di Caserta che non ha ancora identificato le vittime e sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Lo schianto è stato molto violento, con gli occupanti delle auto sbalzati fuori dagli abitacoli.