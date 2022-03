Sperone, scontro tra due auto in via Nazionale delle Puglie: un morto

Tragedia in via Nazionale delle Puglie nel territorio del comune di Sperone. Erano circa le 21,30 quando c’è stato un scontro tra una Ford Kia e Fiat Panda condotte da un uomo e una donna. Una delle due utilitarie, per cause ancora da accertare, ha sbandato e ha colpito l’altra: un impatto terrificante: l’uomo è morto sul colpo e la donna è stata portata in ospedale. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Baiano che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.