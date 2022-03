Tufino, incidente sulla A16: un morto e otto feriti

TUFINO – Un morto e otto feriti. E’ il drammatico bilancio dell’incidente di questa sera, poco dopo le 19.30, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 18,700, nel tratto compreso tra i caselli autostradali di Baiano e Tufino in direzione Napoli. Nel violento impatto in uno dei quattro veicoli, un uomo ed una donna, sono rimasti incastrati nell’abitacolo, e i vigili del fuoco di Avellino hanno dovuto tagliare le lamiere contorte per estrarli e l’uomo è deceduto. In totale i feriti sono stati otto, e sono stati trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino dai sanitari delle varie ambulanze intervenute per le cure del caso. A poca distanza, sempre sulla stessa corsia, un altro incidente stradale che ha visto interessate diverse autovetture, con altre persone coinvolte. Il tratto è stato temporaneamente chiuso, il traffico è stato fatto defluire su una sola corsia e si sono registrati due chilometri di coda. Sul luogo dell’incidente, sono subito arrivati anche i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale di Avellino e il personale di Autostrade per l’Italia.