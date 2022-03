Ucraina, il sindaco di Pomigliano accoglie i primi 50 profughi

POMIGLIANO D’ARCO – Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, ha incontrato stamattina una delegazione dei circa 50 cittadini ucraini fuggiti dalla guerra e alloggiati in una struttura alberghiera della città. Insieme all’assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Esposito, ed al presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Cioffi, il sindaco ha potuto rassicurare i profughi dell’avvio dell’accoglienza che prevede anche assistenza sanitaria e scolastica. “E’ stato un incontro utile a testimoniare la solidarietà dei pomiglianesi e dell’istituzione comunale ai nostri fratelli ucraini che stanno soffrendo per gli orrori della guerra – ha detto Del Mastro – ma soprattutto per offrire un aiuto concreto ai profughi e a quanti, in questo momento, sono alle prese con l’emergenza umanitaria. Abbiamo voluto sentire dalla loro voce quali sono le necessità più impellenti e offrire loro il nostro aiuto. Ci rendiamo conto che, in questo momento, il tempo è limitato e le necessità sono tante e in questi casi occorre organizzare al meglio la macchina della solidarietà e degli aiuti che a Pomigliano è partita quasi immediatamente grazie anche alla solerzia del nostro assessorato alle Politiche Sociali e delle associazioni cittadine, nonchè della Protezione Civile. Per tutti – ha concluso il sindaco – abbiamo messo a punto un’accoglienza efficiente e che garantisce assistenza sanitaria e scolastica”.