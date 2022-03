Visciano, polemica Dc: “Aumentano i contagi, pessima gestione comunale”

VISCIANO – Il Covid continua a far discutere in paese. “Aumentano i contagi a Visciano nella piccola cittadella della Carità, in modo particolare tra i ragazzini, e anziché tutelare il luogo più sicuro, cioè la scuola, facendo sanificazioni, cosa si fa..? Si sceglie di lasciar andare e consentire che un grosso numero tra studenti, docenti e personale diventino positivi” si legge in un nota della Democrazie Cristiana locale. “La domanda che poniamo visto che siamo ancora in piena emergenza sanitaria: Era veramente necessario autorizzare una manifestazione pubblica, come il carnevale, con assembramenti vari per poi avere risultati negativi di tale portata? Siamo veramente diventati il Paese del balocchi non ci curiamo della salute dei cittadini ma ci prepariamo alla campagna elettorale per poterli amministrare…

Quindi viene proprio da dire: poveri noi” si conclude la nota della Dc.