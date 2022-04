ACERRA – Il centrodestra ad Acerra fa sul serio. Procede spedita la strategia per costruire la formazione che scenderà in campo per le prossime amministrative del 12 giugno prossimo. Ipotizzata l’alleanza ora si passa alla programmazione vera e propria. Al tavolo arrivano da professionisti competenti e consapevoli dei problemi del territorio e che si confronteranno con cittadini e associazioni per ascoltare e condividere segnalazioni e soluzioni. Martedì 26 è in calendario la prima riunione strategica per definire i 10 punti del programma elettorale della coalizione. Alla riunione prenderanno parte Aldo Nuzzo per Forza Italia, Vincenzo Riemma per Fratelli d’Italia, Nicoletta Di Micco segretaria cittadina della Lega, Nello Crimaldi e Vincenzo Angélico per le due liste civiche a sostegno dell’alleanza di centrodestra.