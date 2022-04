Boscotrecase, “addio” al Covid center: ospedale torna alle normali funzioni

Riapre oggi alle normali funzioni l’ospedale di Boscotrecase dopo oltre due anni dalla trasformazione in covid center avvenuta il 19 marzo 2020. Quattro i nuovi reparti destinati a pazienti non covid: cardiologia Utic con servizi di emodinamica programmata ed elettrofisiologia, pneumologia e terapia intensiva respiratoria con servizio di broncologia, medicina e rianimazione. Resteranno localizzati al quarto piano 30 posti letto per pazienti covid di cui 15 di subintensiva e 15 di medicina, oltre un posto di terapia intensiva. Durante il periodo pandemico a Boscotrecase sono stati curati oltre duemila pazienti covid. Di questi circa 500 sono deceduti e 1500 guariti. Si tratta di una scelta dovuta al sensibile calo dei ricoveri covid registrato nel corso degli ultimi mesi e dalla necessità di restituire al territorio di riferimento i servizi sanitari spostati sul altri presidi aziendali.