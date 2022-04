Nell’area vesuviana gli assetti criminali non hanno subito nel semestre in esame mutamenti significativi. Si registrano, tuttavia, alcuni eventi delittuosi di matrice camorristica che potrebbero essere riconducibili a tentativi di affermazione da parte di giovani leve desiderose di assurgere al controllo del territorio. E’ riportato nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo semetre del 2021.

SANGERMANO, CAVA, FILIPPINI – Nel Nolano si conferma l’operatività del clan Sangermano gestito da due fratelli attualmente in stato di libertà. Il sodalizio risulterebbe alleato con il clan Russo ed in rapporti di parentela con il clan Cava. Nella zona si registra anche la presenza di personaggi storici della criminalità organizzata d’area. Nei comuni di Marigliano, San Vitaliano, Cimitile e zone limitrofe sarebbe stata accertata l’operatività di un sodalizio criminale a conduzione familiare dedito allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti facente capo alla famiglia Filippini. In zona si rileverebbe comunque una certa vitalità dal punto di vista criminale confermata da alcuni episodi. Il 1° febbraio 2021, a San Vitaliano è stato ferito da un colpo di arma da fuoco un pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio imparentato con un altro pregiudicato per associazione di tipo mafioso ed esponente del clan dei “Mariglianesi” (articolazione locale dei Mazzarella). Inoltre il 13 febbraio 2021, a Cimitile, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato ritenuto vicino al clan Di Domenico, il quale dovrà scontare una pena di 8 anni di reclusione per associazione a delinquere.

FABBROCINO – Nel comune di San Giuseppe Vesuviano e nei confinanti Ottaviano, San Gennaro Vesuviano e Terzigno il clan Fabbrocino gestirebbe da tempo in regime di monopolio il controllo delle attività illecite, nonostante l’incessante attività di contrasto posta in essere dalle Forze di polizia e la morte avvenuta nel 2019 per cause naturali del capo del sodalizio. A conferma della vitalità del clan si rileva che uno degli elementi di vertice attualmente libero dopo la scarcerazione avrebbe adottato una strategia di basso profilo per eludere l’attenzione delle forze dell’ordine. Inoltre il 3 giugno 2021 è stato scarcerato un altro elemento apicale referente per la zona di San Giuseppe Vesuviano che è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Ulteriore riprova dell’influenza del clan in argomento è l’arresto eseguito dalla polizia di Stato a San Giuseppe Vesuviano il 13 gennaio di un uomo accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un cantiere edile della zona.

GALASSO, GIUGLIANO – Nel territorio di Poggiomarino, storico feudo del clan Galasso, il 19 aprile 2021 è stata conclusa dai carabinieri un’indagine con l’esecuzione di un provvedimento cautelare nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi, sequestro di persona, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante mafiosa. L’esecuzione della misura ha riguardato in Campania le province di Napoli e Salerno ma anche diverse aree del territorio nazionale quali Cosenza, Imperia, Ancona e Reggio Emilia. L’attività investigativa sviluppata tra dicembre 2016 e febbraio 2020 ha ricostruito l’esistenza sul territorio di due associazioni camorristiche dedite allo smercio di cocaina. Il primo il clan Giugliano articolazione dei Fabbrocino sarebbe impegnato nel riciclaggio e nel trasferimento fraudolento di valori e risulterebbe stabilmente in contatto con la ‘ndrina Pesce-Bellocco di Gioia Tauro per l’approvvigionamento di cocaina e marijuana. L’altro omonimo ma sarebbe attivo nelle estorsioni, nell’intestazione fittizia di beni e nei reati in materia di armi e traffico di stupefacenti il cui approvvigionamento verrebbe assicurato tramite sia un canale albanese, sia attraverso contatti con il clan Formicola di San Giovanni a Teduccio e con la famiglia Batti. Il sodalizio è capeggiato da un personaggio vicino al clan Galasso e sarebbe altresì alleato con clan salernitani Fezza-D’Auria-Petrosino nei cui territori si estenderebbero le attività di smistamento degli stupefacenti. L’indiscusso spessore criminale del soggetto a capo di questo secondo sodalizio deriva anche dalla passata militanza criminale nel disciolto cartello della Nuova Famiglia (clan Alfieri e Galasso). Tra le attività estorsive emergono quelle ai danni di un imprenditore titolare di un’azienda di trasporti con sede a Poggiomarino e convocato al cospetto del menzionato capoclan in presenza di altri esponenti del gruppo criminale allo scopo di imporgli più trasporti di merce in favore di una società riconducibile sempre al menzionato boss. Sempre il 19 aprile 2021 il pregiudicato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto94 per il tentato omicidio di un esponente del contrapposto gruppo Amoruso, che dopo la fuoriuscita dal programma speciale di protezione cui era sottoposto quale collaboratore di giustizia, stava cercando di riaffermare la propria presenza criminale tra i comuni di Sarno, Scafati e San Marzano.

REGA, PIACENTE – Nel comune di Brusciano sarebbe stata accertata la piena operatività del sodalizio Rega-Piacente che rappresenta una struttura camorristica a composizione prevalentemente familiare dedita principalmente alla distribuzione su larga scala di sostanze stupefacenti. Sullo stesso territorio opererebbero anche due gruppi locali tra loro alleati con i quali il clan Rega-Piacente ha ingaggiato un’accesa contrapposizione per il controllo delle attività illecite.

PERILLO, ANASTASIO, DE BERNARDO, D’ATRI, D’AVINO – A Sant’Anastasia il 7 gennaio 2021 è stato arrestato dai carabinieri l’attuale referente del gruppo Perillo che contenderebbe il territorio al sodalizio Anastasio. Nel Comune di Somma Vesuviana convivono il clan De Bernardo e il gruppo D’Atri rispettivamente espressione dei Mazzarella e dei Cuccaro entrambi dediti prevalentemente allo spaccio di stupefacenti assieme alla locale consorteria dei D’Avino. In tale contesto significativa è la presenza di un personaggio di un certo spessore criminale attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale vicino ai D’Avino che scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione ha capeggiato un gruppo criminale con l’obiettivo di acquisire il controllo delle attività illecite nel comune di Somma Vesuviana. La compresenza di queste diverse realtà criminali contrapposte che evidentemente si contendono l’area potrebbe aver originato le motivazioni a causa del ferimento a colpi di arma da fuoco di un pregiudicato avvenuto il 20 giugno 2021.

PISCOPO, TERRACCIANO – Nei comuni di Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio sarebbe stata registrata una accesa conflittualità tra il radicato gruppo Piscopo ed il gruppo Terracciano che sarebbe retto da un personaggio in passato legato al disciolto clan Sarno. In particolare il 26 maggio 2021 a Massa di Somma i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 3 persone riconducibili al clan Terracciano ritenuti responsabili del tentato omicidio aggravato dalle finalità mafiose della figura di vertice del gruppo Piscopo avvenuto il 3 maggio 2018.

MASCITELLI, RICCIARDI – A Pomigliano d’Arco un’indagine dei carabinieri conclusa il 29 marzo 2021 ha documentato gli scontri tra elementi del clan camorristico Mascitelli operativo tra Pomigliano e Castello di Cisterna e il gruppo Ricciardi emergente nel quartiere “219” di Pomigliano d’Arco. In particolare è stata data esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 2 esponenti del secondo sodalizio ritenuti responsabili, quali esecutori materiali, di un tentato omicidio ai danni di un braccio armato del contrapposto clan. In particolare “il delitto si inserisce in un contesto di tipo camorristico e trae origine dalla contrapposizione esistente, all’epoca dei fatti, tra il clan Mascitelli e l’emergente clan Ricciarsi, avente ad oggetto il controllo del traffico di stupefacenti nella zona di Pomigliano D’Arco e, più specificamente, all’interno del complesso di edilizia popolare denominato ex legge 219/81”. Anche il ferimento di un noto pregiudicato con precedenti di polizia in materia di droga e ritenuto contiguo al clan Mascitelli, avvenuto il 16 maggio 2021 a Castello di Cisterna sembrerebbe collegato alla contrapposizione tra i predetti gruppi criminali. Il 20 gennaio 2021 nel comune di Sarzana (La Spezia) la Dia e la Guardia di finanza hanno eseguito su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova il sequestro finalizzato alla confisca del patrimonio di un imprenditore originario di Pomigliano d’Arco consistente in quote societarie, conti correnti bancari, beni immobili e mobili per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Sono stati ipotizzati a carico del preposto i reati di intestazione fittizia di beni finalizzata all’agevolazione del riciclaggio, usura, tentata estorsione in concorso, detenzione illecita di armi da fuoco, nonché introduzione nel territorio nazionale di ingenti somme di denaro provenienti dalla Svizzera.