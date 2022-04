Camposano, furia Rescigno: “Limitati diritti opposizione, siamo in Cina”

“A Camposano si sta provando con ogni mezzo a zittire e limitare i diritti dell’opposizione comunale. Questa mattina scopro, che in qualità di capo dell’opposizione comunale, avrei diritto a visionare gli atti del prossimo consiglio comunale per un tempo limitato di due ore. Stiamo parlando di centinaia di documenti. Questo regolamento ha il solo scopo di impedire alle opposizioni di esercitare la funzione di controllo garantita dalla legge. Ho già provveduto a segnalare ai carabinieri questa intollerabile violazione delle prerogative riconosciute alla minoranza. Confido che il Prefetto possa, con un suo intervento, ripristinare anche a Camposano le regole democratiche. Altrimenti dovremo dichiaraci Repubblica Cinese”. Lo afferma Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania e capo dell’opposizione in Consiglio comunale di Camposano.