CASAMARCIANO – L’ex sindaco Carmela De Stefano scende in campo alle elezioni amministrative del 12 giugno. “È Ora. Casamarciano bene comune” la lista che si prepara ad affiancarla in qualità di candidato alla carica di primo cittadino. Dopo la presentazione del progetto sui social, è arrivata anche l’ufficialità. “Mi preparo a questa nuova avventura – dichiara Carmela De Stefano, 37 anni, avvocato – certo è una grande responsabilità ma anche un onore continuare a rappresentare la comunità di Casamarciano che ho avuto il privilegio di guidare lo scorso anno. Un’esperienza che non dimentico nonostante sia ben noto a tutti il suo epilogo turbolento. Certo non sarà facile ma ringrazio quanti in questi mesi, seppur tra non poche difficoltà, mi hanno sostenuto spronandomi a non mollare. Mi affiancherà una squadra motivata, leale, decisa e determinata – aggiunge – che, sono certa, può fare tanto per il paese. Forza Casamarciano, ci aspettano mesi intensi, mi auspico soprattutto in un clima sereno dove a dominare, a prescindere dai gruppi avversari, sia il bene comune. Noi siamo pronti”.