AVELLINO – I vigili del fuoco di Avellino, subito dopo le 12 di oggi, sono intervenuti presso il Santuario di Montevergine, e più precisamente tra Campo Maggiore e la piana di Summonte, per soccorrere un escursionista di origini olandesi il quale insieme a suo figlio, intento in una passeggiata in montagna era caduto. Per poter raggiungere l’uomo, situato in un posto dove era presente ancora la neve, si è fatto ricorso al gatto delle nevi, è in collaborazione con il personale del 118 è stato recuperato riportandolo in un posto dove è potuta arrivare l’ambulanza. Lo stesso è stato trasferito presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.