Maltempo, prorogata allerta meteo gialla sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato il vigente avviso di allerta meteo Gialla. L’attuale condizione meteorologica permarrà ancora sulla Campania fino alle 14 di domani, domenica 3 aprile. Si prevedono ancora temporali anche intensi con fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come allagamenti, esondazioni, caduta massi e possibili frane nonché venti forti e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La situazione che riguarda l’intero territorio regionale, a partire dalla mezzanotte si andrà attenuando sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) permanendo sulle restanti zone per tutta la prima parte della domenica. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di monitorare il verde pubblico nonché le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, anche in linea con i rispettivi piani comunali.