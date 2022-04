Nola rimonta, soffre e batte il Rotonda: salvezza più vicina

Il Nola riprende la sua corsa salvezza vincendo, a fatica e in rimonta, in casa contro il Rotonda per 2-1 nel recupero dell’undicesima di ritorno.

LA PARTITA – Mister Condemi sceglie il 433 e opta per Donnarumma al rientro sopperendo al forfait dell’ultimo minuto di Cassandro. Mister Napoli sceglie invece un roccioso 352. Lo schieramento dei lucani da non pochi grattacapi ai nolani, che infatti non riescono a trovare spiragli di gioco. Il Rotonda concretizza il suo impegno al 26′ con Corado che è abile ad insaccare in rete un cross dalla destra e portare i suoi in vantaggio. Il Nola non demorde e trova il pareggio al 46′: cross dalla destra, uscita malconcia di Polizi e tap-in vincente in rovesciata di Coratella. Nel secondo tempo il Nola aumenta il ritmo e trova il vantaggio al 73′: punizione di Ruggiero dall’out di destra e inzuccata vincente del solito D’Orsi, implacabile sui calci piazzati. Negli ultimi minuti il Rotonda getta il cuore oltre l’ostacolo ma il Nola chiude gli spazi e porta a casa la prima delle quattro gare casalinghe di fila.

DICHIARAZIONI – “Complimenti al Rotonda, hanno giocato davvero bene e ci hanno messo in difficoltà – ha dichiarato il mister Carmelo Condemi – Alla fine penso che abbiamo meritato di vincere per la reazione e l’impegno, nonostante avessimo in campo ben 6 under in diverse fasi della gara. Era importante vincere per salire a quota 40. Sono contento per i tifosi, la società e lo staff”. “Importantissima vittoria – ha affermato il centrocampista Giuseppe Staiano – Sono contento per il ritorno in campo, felice di aver dato il mio contributo. Dedico questa vittoria a mio padre che è in ospedale e sta lottando, ed io con lui”.

IL TABELLINO

NOLA- ROTONDA 2-1

Nola 1925: Cappa, D’Ascia, D’Orsi, Sicignano (21′ Togora), Donnarumma, Caliendo, Zito (57′ Staiano), Acampora, Corbisiero (29′ Ruggiero), Coratella (68′ Figliolia), D’Angelo (69′ Di Dato). A disposizione: Mariano, Izzo, Sagliano, Miocchi. Allenatore: Carmelo Condemi.

Rotonda Calcio: Polizi, Valenti, Leone, Rotella (74′ Garritano), Giordano, Sanzone, Adeyemo (79′ Baldeh), Boscaglia (76′ Palermo), Ferreira (60′ Gonella), Corado, De Foglio (58′ Saverino). A disposizione: Kapustins, Valerio, Pichard, Passaro. Allenatore: Tommaso Napoli.

Arbitro: Recchia di Brindisi (assistenti Cusumano di Collegno e Merlino di Asti).