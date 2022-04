Reggia Caserta: ponte “lungo” per la Festa della Liberazione

Sarà un lungo ponte quello organizzato dalla Reggia di Caserta per la Festa della Liberazione. Palazzo Reale, Parco Reale e Giardino Inglese saranno infatti visitabili tutti i giorni (eccetto di martedì, giorno di chiusura settimanale) dalle 8.30.

Il complesso vanvitelliano, riconosciuto patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con i suoi Appartamenti Reali, con le splendide sale Settecentesche e Ottocentesche “contaminate” dalla forza contemporanea della collezione Terrae Motus, saranno aperti fino alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.45. Il Parco Reale, con l’incantevole via d’Acqua culminante nella Cascata del Torrione che irrompe sulla Fontana di Diana e Attone, chiuderà invece alle 19 con ultimo ingresso ore 18. Il Giardino Inglese, oasi di suggestione con i suoi scorci romantici e selvaggi, potrà essere visitato fino alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.

I biglietti – fa sapere la Direzione – sono contingentati per numeri e per fasce orarie (per gli abbonati basterà esibire abbonamento). Sarà aperto anche l’ingresso di corso Giannone per coloro che intendono visitare unicamente il Parco Reale.