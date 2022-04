Roccarainola, rogo in via Marconi: incenerita una Fiat Punto

ROCCARAINOLA – Un rogo e momenti di apprensione a Roccarainola. Questa mattina una Fiat Punto è stata letteralmente divorata dalle fiamme in via Marconi, non lontano dal centro cittadino. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Nola che hanno domato l’incendio. La causa, con tutta probabilità, sarebbe da attribuire a un contatto elettrico che ha avviato la combustione. Oltre alla vettura danneggiato anche il citofono dell’abitazione del proprietario dell’utilitaria incenerita e ieri revisionata.