Scarica rifiuti e cittadini lo riprendono e lo postano sui social: denunciato

Stava scaricando un cumulo di rifiuti ma alcuni cittadini lo hanno ripreso ed hanno post il video sui social. In poche ore i carabinieri lo hanno individuato e denunciato. E’ accaduto a Qualiano, protagonista della vicenda un 65enne di Napoli, titolare di una ditta edile e segnalato poco meno di un mese fa per lo stesso reato. L’uomo è stato filmato mentre sversava rifiuti in via Falcone: i rifiuti erano a bordo di un furgone . Il video registrato è stato pubblicato sui social da alcuni residenti indignati e ciò ha consentito ai militari, quotidianamente impegnati anche nel monitoraggio del web, di rintracciare e identificare il presunto responsabile. Sequestrato il cumulo di rifiuti, per lo più composto da scarti edili.