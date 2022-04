“Visciano Bike Marathon”, la carica dei 500 per la VI edizione

Tutto pronto a Visciano per la “Visciano Bike Marathon”. La gara ciclistica, giunta alla VI edizione, si prepara ad accogliere oltre cinquecento sportivi provenienti da tutta Italia. Il via è previsto per domenica 24 aprile. A distanza di tre anni dall’ultima edizione a causa della pandemia, la gara di mountain bike organizzata dall’Asd Visciano Mtb, punta a valorizzare il territorio della comunità montana della Bassa Irpinia nei suoi aspetti paesaggistici ed ambientali con la possibilità di scegliere la marathon di 65 chilometri e la granfondo di 37 chilometri (questa aperta anche alle e-bike).

Partner dell’iniziativa la cooperativa agricola “Il Guscio”, nota nell’hinterland per i suoi prodotti di altissima qualità, la frutta secca in guscio appunto, alleato perfetto di gusto e benessere in queste occasioni. Non solo sport e benessere, anche promozione e valorizzazione dei siti storici come spiega Sabato Castaldo della cooperativa. “Promuoviamo eccellenze, non solo gustative ma anche d’arte – spiega Castaldo – la Visciano bike marathon coniuga di fatti arte, sport, benessere e cultura mettendo al centro tutta la comunità, nota per il suo panorama mozzafiato ma anche per le tante bellezze paesaggistiche e culturali che offre. Ritornare in pista dopo tre anni di stop è una grande opportunità ma soprattutto una scommessa che ci stimola a fare sempre di più. Ringrazio l’associazione Visciano Mtb per l’ottima oganizzazione e tutti gli atleti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. La nostra comunità si appresta a vivere una grande domenica di sport. È questo il percorso su cui continuare a tracciare i nostri obiettivi – aggiunge Sabatino Castaldo – per rendere il piccolo borgo di Visciano sempre più attrattivo e competitivo con proposte valide che ne qualificano l’immagine e farlo diventare punto strategico in termini turistici mettendo su una rete anche con gli altri comuni. È questa la sfida per il prossimo anno” – conclude.