Cicciano, arriva la giornata della salute e della prevenzione

CICCIANO – Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. E’ quella in programma il 27 maggio a Cicciano alla scuola elementare “Giovanni Bovio” a Cicciano organizzata dal “Laboratorio Civico per Cicciano”. Si inizia alle 16,45 con il dibattito sull’importanza della prevenzione presentato dal Michele De Riggi, chirurgo Brest Unit Aziendale Asl Na 3 Sud. Di seguito sono previste visite di controllo (le prenotazioni per le visite si effettueranno durante la manifestazione) in Cardiologia (Antonio Vitale e Daniela Napolitano), Consulto Psicologico (Carolina Alfano), Test Audiometrico Audiocenter (Loredana Guerra), Posturologia (Massimo Arvonio), Senologia (Michele De Riggi e Rosaria Tramontano, le visite si terranno il 31 maggio).