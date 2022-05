CICCIANO – Tre giorni di eventi per festeggiare il ventennale gemellaggio tra Cicciano e il comune maltese di Nadur. Si comincia questa sera, alle 18, con l’accoglienza alla delegazione maltese e le presentazioni delle celebrazioni del fine settimana, del Palio dei Quartieri e del Palio del Casale. In piazza Mazzini, sabato, nella giornata dell’Amicizia, il via alle 16 con i giochi per i ragazzi, alle 18 la messa, alle 18,30 la presentazione delle castellane. Alle 19 è in programma la fiera rinascimentale. Domenica, altra giornata intensa: alle 10 esibizione delle fanfara del battaglione Carabinieri Campania. Alle 11,30 santa messa con il vescovo emerito Giovanni Rinaldi. Nel pomeriggio, alle 17,30, celebrazione del ventesimo anniversario con lo svelamento di una pietra commemorativa e scambio di doni tra le comunità ciccianesi e maltesi al centro Nadur.