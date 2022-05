Comunali 2022 a Visciano, Sabatino Trinchese guida “Risveglio Civico”

Trentanove anni, docente di scuola media superiore, con un’esperienza imprenditoriale familiare: a Visciano, piccolo comune del Nolano, scende in campo Sabatino Trinchese. Attuale consigliere comunale dell’amministrazione Meo, Sabatino Trinchese guiderà la lista civica “Risveglio Civico. Visciano ai giovani” nella tornata elettorale del prossimo 12 giugno.

Domenica mattina è stato inaugurato il comitato elettorale della compagine in corso Carpinello che, come ha spiegato lo stesso Trinchese, “sarà la casa del cittadino, a prescindere dagli schieramenti, e di quanti desiderano dare il proprio contributo alla crescita della comunità”.

“Ripartiamo dalla centralità di questo straordinario territorio – spiega Trinchese – restituendo dignità ad un’area troppo spesso identificata come vecchia ma che, invece, guarda ai giovani con fiducia ed ottimismo. E lo sviluppo agricolo che da anni caratterizza questo borgo e la promozione sportiva con la maratona ciclistica ne sono una evidente testimonianza. Ringrazio i tanti amici che mi hanno accompagnato in questa scelta, quelli che, con me, hanno condiviso il percorso politico degli ultimi cinque anni, ma anche i volti nuovi che hanno sposato il progetto di “Risveglio Civico”. Tra una settimana entreremo nel vivo della campagna elettorale – continua Trinchese – che mi auguro possa essere ricca di spunti per Visciano attraverso il confronto e il dialogo, serio e legale. Chi vorrà, potrà arricchire il nostro programma che, voglio subito precisare, è il programma di un’intera comunità e non di tredici persone soltanto. Insieme si può. Ed insieme – conclude – cammineremo per Visciano”.