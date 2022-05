Estate 2022, boom di prenotazioni per i litorali pugliesi e campani

È partito il conto alla rovescia per l’estate e gli italiani stanno già pensando alle loro vacanze in riva al mare, tanto da iniziare a prenotare il proprio lettino sulle spiagge dello Stivale per vivere il litorale senza preoccupazioni e imprevisti anche in alta stagione. A confermarlo è spiagge.it, il portale di riferimento in Italia per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari, che nei primi quattro mesi del 2022 ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2021, una crescita del 470% in termini di prenotazioni, segno del grande fermento per la stagione che sta attraversando la penisola da Nord a Sud.

Come ogni anno, i riflettori sono puntati sul mese di agosto, dove si concentrano le ferie e le vacanze scolastiche, che registra il 40% delle prenotazioni totali, e su quello di luglio (30%), ma nel 2022 particolare attenzione è rivolta anche ai mesi di maggio e giugno, per i quali si evidenzia una crescita delle richieste di ombrelloni e lettini rispetto alle stagioni precedenti, segnate dall’emergenza sanitaria.

Quella di quest’anno, quindi, si pone fin da subito come l’estate della ripresa e vede sul podio delle regioni con il maggior numero di prenotazioni Puglia, al primo posto per il secondo anno consecutivo, Campania e Marche. Seguono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Diversa la classifica relativa alle ricerche, che incorona, oltre alla Puglia, anche Toscana e Liguria, dove l’interesse degli italiani è in costante crescita.

La destinazione preferita per le vacanze lunghe è il Friuli-Venezia Giulia, che detiene il record nazionale con prenotazioni che in media raggiungono i 30 giorni. Seguono Emilia-Romagna (10 giorni), Marche e Puglia (9 giorni), mentre la durata del relax sotto l’ombrellone si abbrevia in Campania e in Liguria, dove i lettini vengono prenotati in media rispettivamente per 1 e 4 giorni.

“Rispetto all’anno scorso, abbiamo rilevato un aumento esponenziale (circa +500%) delle ricerche online relative alla prenotazione di spiagge e ombrelloni: un segno, questo, della voglia crescente di trovare strumenti per evitare stress e brutte sorprese e per garantirsi un posto in riva al mare anche in alta stagione. Allo stesso tempo, per i gestori questo dato è un’opportunità da cogliere al volo. Il turista infatti sa già dove trascorrere le sue vacanze e online cerca uno stabilimento che possa soddisfare le sue richieste: essere presenti su spiagge.it vuol dire quindi non solo farsi conoscere, ma anche e soprattutto massimizzare le proprie entrate trasformando l’interesse in una prenotazione”, afferma Andrea Menghi, Founder di spiagge.it.