Grottaminarda, 70enne si toglie la vita dandosi fuoco in auto

Si è dato fuoco all’interno della sua auto dopo essersi denudato a poca distanza dallo stadio comunale. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 9, a Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Le fiamme non hanno dato scampo all’uomo, 70 anni, del posto, il cui corpo è stato trovato senza vita ad alcuni metri di distanza dall’auto, una Fiat 600, parcheggiata in via Tratturo, ad un centinaio di metri dall’impianto sportivo comunale. L’auto interessata dalle fiamme è stata spenta e messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Avellino.

In passato la stessa persona aveva tentato di togliersi la vita. L’autorità giudiziaria, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. In segno di lutto sono state sospese le manifestazioni elettorali nel comune interessato alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.