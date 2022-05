Investito e ucciso sulle strisce pedonali, 31enne a giudizio

La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per A.S., il 31enne conducente della Maserati Levante che intorno alle 21 del 29 novembre 2021, in via Milano, a Napoli, ha investito e ucciso Adrian Olmo, 28 anni, travolto dalla vettura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lo rende noto lo Studio3A.

Il sostituto procuratore Francesca Falconi contesta al 31enne napoletano il reato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga: l’uomo infatti si è costituito due giorni dopo il grave incidente, il primo dicembre, presentandosi negli uffici della polizia locale partenopea con due avvocati e il Suv che portava sul muso gli evidenti segni del terribile urto con il pedone.

Lo scorso 6 maggio il Gup Napoli Ambra Cerabona ha fissato per il 22 settembre 2022 (ore 9.30), l’udienza preliminare. I familiari della vittima, anch’essa napoletana, sono assistiti dall’avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Vincenzo Cortellessa.