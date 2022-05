Napoli, in casa con 175mila euro falsi: arrestate

Avrebbero inondato l’economia parallela danneggiando chissà quanti commercianti. Centosettantacinquemilasettecentocinquanta euro falsi: una somma che riportata in lettere garantisce una dimensione più concreta all’entità del sequestro compiuto dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella.

In totale 175.750 mila euro contraffatti, di ottima fattura. Suddivisi in banconote di ogni taglio da 20 a 500 euro. La scoperta a Poggioreale, nell’abitazione di due donne, Giuseppina e Mena Altieri, 51 anni la prima, 47 la seconda.

Non hanno saputo spiegare per quale motivo avessero così tante banconote fasulle e sono finite in manette per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Sono ora nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.